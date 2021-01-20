В Oppo Find X3 Pro ставку сделают на дисплей и камеры

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Из Oppo Find X3 Pro «лепят» камерофон с одним из лучших экранов на рынке

Oppo готовится представить третье поколение флагманской и экспериментальной линейки Find X. Дух новаторства серии Oppo Find X3 будет прослеживаться в дисплее, необычном дизайне «спинки» и камере. Сможет ли производитель удивить новинками? Оценим в марте, когда должна дебютировать новая линейка.

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Oppo Find X3 Pro уже успел получить сертификат Федеральной комиссии по связи США (FCC) и в документах о сертификации сказано о наличии двухэлементного аккумулятора емкостью 4500 мАч, поддержке беспроводной и быстрой зарядки на 65 Вт.

Oppo Find X3 Pro должен быть актуальным по своим характеристикам флагманом, который предложит Snapdragon 888 и OLED‑экран от Samsung разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц. Это будет адаптивная матрица, которая автоматически подстраивает частоту обновления исходя из того, какой контент воспроизводится. В числе фишек называют использование люминесцентного материала Samsung E4, благодаря которому можно будет выкрутить яркость до 1500 нит, предложить более высокий уровень цветопередачи, контрастности и четкости.

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Любопытно, что, когда многие предпочитают наращивать количество датчиков в основной камере, в Oppo Find X3 Pro могут пойти по пути их уменьшения, предложив «всего» два модуля. Обещают новейший сенсор от Sony IMX7xx и какую-то инновационную систему управления цветом. Оптика будет от компании OFILM, которая поставляет линзы Huawei и Xiaomi.

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Источник: mydrivers