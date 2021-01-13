В Китае вышел Oppo A93 5G на базе Snapdragon 480

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Характеристики и цена Oppo A93 5G известны

В начале января нынешнего года Qualcomm неожиданно представила платформу Snapdragon 480, ставшую первым чипом с поддержкой сетей пятого поколения в 400 серии Snapdragon. Первым этот процессор получил Vivo Y31s, а вторым стал Oppo A93 5G, который уже появился в продаже у одного из китайских операторов сотовой связи.

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Смартфон предлагает изогнутый дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей, 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 256 Гб. Автономность работы Oppo A93 5G обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч и есть поддержка быстрой 18-ваттной зарядки.

Для автопортретов предлагается 8-мегапиксельная камера и на задней панели установили три датчика изображения разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Есть порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, поддержка Wi-Fi, GPS и Bluetooth. Габариты смартфона составили 162,9х74,7х8,4 мм при весе 188 грамма. Оценили новинку в $340.

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Напомним, что Snapdragon 480, изготовлен по 8-нанометровой технологии, обладает восемью ядрами Kryo 460 с пиковой частотой 2,0 ГГц, видеоускорителем Adreno 619 и цифровым сигнальным процессором Hexagon 686. Установка этого чипа позволяет предлагать в смартфонах дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и быструю зарядку Quick Charge 4+.

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Источник: gizchina