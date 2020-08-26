В продаже есть Redmi Note 9, Redmi 9 и смарт-часы Amazfit Neo по скидкам

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Отыскали скидки на Redmi Note 9, Redmi 9 и смарт-часы Amazfit Neo





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Redmi 9

Характеристики: Helio G80, 6.53" FullHD+, 5020 мАч, 4/64 Гб, NFC нет, зеленый цвет

Цена: RU $117,36/UA $116,00 - https://lite.bz/RpyQg

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