В промо-видео показали возможности камеры в Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro

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чуда не случилось

Появились промо-видео будущих смартфонов Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, в котором подробно раскрываются характеристики их камер.

Также согласно утечкам, обе модели получат 50 Мп основную камеру, такую как у Pixel 6 и Pixel 7 – Samsung GN1. Pixel 8 Pro будет дополнительно иметь 48 Мп ультраширокоугольную (аналог Sony IMX 586), 48 Мп телеобъектив с 5x оптическим увеличением и 12 Мп селфи-камеру с автофокусом.

Среди функций камеры будут присутствовать Night Sight, режим астрофотографии, Super Res Zoom до 30x, видеоусилитель, аудиостирание шумов. Также обещают усовершенствование качества воспроизведения кожи и возможность замены лиц на снимках с помощью AI.

Но, кто-то дайте взбучку компании Google. Сейчас не 2018 год, когда можно три года ставить один и тот же сенсор. Samsung и Apple снимают лучше, чем Pixel 7, и даже среднебюджетные смартфоны не показывают результат сильно хуже, а если посмотреть на флагманские смартфоны от китайских брендов – там происходит просто разрыв Pixel, где Sony IMX 989 на основном модуле и Sony IMX 890 на сверхшироугольнике.

Источник - 91mobiles