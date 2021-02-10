В противостояние США и Китая пытаются втянуть Samsung

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США оказывает давление на Samsung и хочет стать мировым центром по производству чипов

Производители электроники живут в условиях дефицита, когда практически все производимые чипы моментально сметаются, а стабилизировать ситуацию удастся по самым оптимистичным прогнозам в начале следующего года. Скептики же говорят о том, что только в 2023 году рынок наконец-то получит достаточное количество чипсетов.

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Все это не может не беспокоить целый ряд стран, чьи экономики страдают в условиях мирового дефицита компонентов. В частности, на этой неделе состоялась виртуальная встреча представителей Белого дома во главе с президентом США Джозефом Байденом с главами 19 крупнейших компаний, включая Samsung, на тему выхода из ситуации. По ее результатам стало понятно, что новоиспеченный глава Белого дома станет достойным преемником Дональда Трампа, который будет одержим идеей вернуть технологическое лидерство США.

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Одну из главных идей, которую транслировал Джозеф Байден была та, что он хочет, чтобы полупроводниковая продукция производилась на территории США, а не в Китае. В итоге целый ряд крупнейших компаний, включая Samsung оказались перед дилеммой — как не потерять два стратегически важных рынка.

На данный момент Samsung является компанией номер один по производству микросхем памяти для смартфонов, компьютеров и прочих интеллектуальных устройств. Она среди лидеров в секторе полупроводниковой продукции и нацелена на наращивание производства чипов. Компания уже построила завод в Остине по производству микросхем и всерьез присматривается к другим регионам США на предмет постройки фабрик.

Судя по риторике состоявшейся встречи, аналитики и эксперты полагают, что она может стать переломной и заставит Samsung ускориться в принятии решения об увеличении собственной производственной базы в США. Уже в самый короткий срок могут завершиться переговоры с правительством трех штатов в США и вопрос с постройкой фабрик может быть решен.

Джозеф Байден серьезно нацелен на то, чтобы крупнейшие производители полупроводниковой продукции наладили выпуск своей продукции на территории США. Он ставит перед собой цель, чтобы компании начали активно инвестировать в выпуск чипов в Америке и тем самым нанести ощутимый удар по Китаю.

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А чтобы «убедить» партнеров в правильности выбранного пути, Белый дом может ужесточить санкции против Китая. В частности, могут ограничить экспорт в Китай оборудования, предназначенного для производства чипов. Тем самым вынудив компании сделать выбор в пользу США, а не Китая в части расширения производственной базы.

Но ситуация осложняется тем, что Samsung и SK hynix владеют крупными заводами по производству памяти в Китае. Запрет на ввоз оборудования может больно ударить по ним, они не смогут производить чипы на одном из крупнейших в мире рынков, а это в свою очередь чревато убытками для них. Samsung стоит перед нелегким выбором: делать ставку на Китай или США.

В первом случае она рискует навлечь гнев Белого дома и оказаться под гнетом санкций, а выбор в пользу Америки приведет к серьезным финансовым потерям, необходимости инвестировать немалые деньги в то, чтобы наладить выпуск чипов в США. А на это потребуется немало времени и дефицит чипов никуда не денется в ближайшее время.

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По какому пути пойдут Samsung и другие компании, пока говорить рано. Но в любом случае производители оказались перед необходимостью сделать нелегкий выбор. И совершенно очевидно, что США используют ситуацию с дефицитом комплектующих для того, чтобы нанести очередной удар по экономике Китая, стать лидером в IT-секторе и начать диктовать свои условия прочим игрокам.

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Источник: koreaherald