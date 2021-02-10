Samsung прекратит гонку мегапикселей

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Samsung признала, что не в количестве мегапикселей счастье

Samsung в последнее время держала курс на наращивание мегапикселей. Именно с ее легкой руки мы увидели смартфоны, которые имеют на своем вооружении 64 Мп и 108 Мп камеры. Но, как показал опыт Samsung Galaxy S21 Ultra большое количество мегапикселей не дало преимуществ над конкурентами и стать лучшим по качеству фото флагман не смог.

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Похоже, что компания осознала, что количество не равно качество, поэтому и решено притормозить с гонкой мегапикселей. Известный сетевой информатор Ice Universe заявил о том, что Samsung теперь намерена вернуться к рациональности и перестанет слепо гнаться за большими цифрами. По всей видимости речь идет о том, что компания прекратит и дальше бездумно делать ставку на большое количество мегапикселей.

В приоритетах будет баланс между размером и разрешением каждого пикселя. И первый результат такого подхода мы уже увидели в датчике Samsung ISOCELL GN2, который предложил рекордно крупный размер сенсора 1/1,12 дюйма без излишеств по количеству мегапикселей — 50 Мп.

Остается неизвестной судьба сенсора на 200 Мп. Напомним, что ранее ходили слухи, что компания намерена представить в этом году датчик с таким рекордным разрешением. Были также разговоры, что Samsung поставила перед собой цель предложить сенсор с безумными 600 Мп. С учетом смены приоритетов остается неизвестным, повлияет ли это на разработку вышеупомянутых датчиков.

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Источник: twitter