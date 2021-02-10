Samsung Galaxy S21 FE выйдет раньше срока

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Samsung Galaxy S21 FE застолбит время анонса характерное для новинки семейства Galaxy Note

В сентябре прошлого года Samsung представила смартфон, который был похож на Galaxy Note 20, но в некоторых моментах даже круче и главное — дешевле. Речь идет о Samsung Galaxy S20 FE, позиционирующийся как модель для фанов и исходя из тех характеристик, которые нужны фанатам. Модель стала успешной, и компания заверила, что ее ждет продолжение.

На прошлой неделе нам позволили увидеть то, как будет выглядеть преемник — Samsung Galaxy S21 FE. И вот теперь пришло сообщение, когда же может состояться премьера смартфона. Сетевые источники ориентируют нас на то, что презентация Galaxy S21 FE состоится в августе. И это на месяц раньше, чем был представлен предшественник. Время релиза могло быть выбрано не случайно, ведь компании необходимо заполнить вакуум, который образуется из-за отказа выпускать в этом году флагман серии Galaxy Note.

Известно, что в плане экстерьера Galaxy S21 FE будет наследовать черты Galaxy S21 и также получит плоскую AMOLED-матрицу, а тыльная панель будет выполнена из пластика. Предполагается, что диагональ экрана составит 6,4 дюйма и разрешение FullHD+, на тыльной стороне предложат три камеры, где две из них будут разрешением 12 Мп.

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Что касается главного датчика Galaxy S21 FE, то тут нет ясности оставит ли компания модуль на 64 Мп как у Galaxy S21 или же предложит вариант попроще. Также есть варианты по части аппаратной платформы. Компания вполне может отказаться от установки в Galaxy S21 FE чипа Snapdragon 888 в пользу Snapdragon 870 или даже Snapdragon 860.

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Источник: gizchina