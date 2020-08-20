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В работе сервисов Google произошел глобальный сбой

20.08.2020 555 0

Сервисы Google Gmail, Docs, Drive, Chat, Groups, Voice, Meet и Keep упали

 

Стабильность — это то, что нам важно в работе устройств и приложений. Но, к сожалению, иногда случаются сбои. Так, большое количество пользователей по всему миру начали массово жаловаться на перебои в работе сервисов Google. Проблемы замечены в функционировании Gmail, Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep и Voice. Информацию о сбоях подтверждает и сама Google на своем сайте.

 

В работе сервисов Google произошел глобальный сбой – фото 1

 

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Все началось с того, что ряд пользователей пожаловались на то, что не могут прикрепить файлы или отправить письмо в Gmail. Несколько часов назад Google сообщила, что исправила проблему, но только в некоторых регионах. Кроме того, она официально сообщила:

 

В работе сервисов Google произошел глобальный сбой – фото 2

 

«Проблемы с отправкой Gmail, проблемы с записью Meet, проблемы с созданием файлов на Диске, проблемы с установкой CSV-файлов в консоли администратора, проблемы с отправкой сообщений в Google Chat».

 

Google продолжает поиск причин, которые привели к массовому сбою в работе сервисов и обещает в будущем озвучить их. Естественно, что компания обещает, что постарается решить проблемы в самое короткое время. Есть те, кто уже строит догадки, что все это происки злоумышленников и Google могла стать жертвой хакерской атаки. Тем временем, в Twitter появились посты тех, кто жалуется и на проблемы с загрузкой видео с YouTube.

 

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Источник: theverge

Google
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.08.2020

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В работе сервисов Google произошел глобальный сбой