В работе сервисов Google произошел глобальный сбой

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Сервисы Google Gmail, Docs, Drive, Chat, Groups, Voice, Meet и Keep упали

Стабильность — это то, что нам важно в работе устройств и приложений. Но, к сожалению, иногда случаются сбои. Так, большое количество пользователей по всему миру начали массово жаловаться на перебои в работе сервисов Google. Проблемы замечены в функционировании Gmail, Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep и Voice. Информацию о сбоях подтверждает и сама Google на своем сайте.

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Все началось с того, что ряд пользователей пожаловались на то, что не могут прикрепить файлы или отправить письмо в Gmail. Несколько часов назад Google сообщила, что исправила проблему, но только в некоторых регионах. Кроме того, она официально сообщила:

«Проблемы с отправкой Gmail, проблемы с записью Meet, проблемы с созданием файлов на Диске, проблемы с установкой CSV-файлов в консоли администратора, проблемы с отправкой сообщений в Google Chat».

Google продолжает поиск причин, которые привели к массовому сбою в работе сервисов и обещает в будущем озвучить их. Естественно, что компания обещает, что постарается решить проблемы в самое короткое время. Есть те, кто уже строит догадки, что все это происки злоумышленников и Google могла стать жертвой хакерской атаки. Тем временем, в Twitter появились посты тех, кто жалуется и на проблемы с загрузкой видео с YouTube.

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Источник: theverge