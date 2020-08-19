Против Google выдвинули коллективный иск

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Google Play — это монополия, а компания паразитирует на комиссионных отчислениях

У Google Play есть альтернативы и в отличие от Apple, Google не препятствует появлению магазинов приложений для Android. Но, если хотите разместить свой софт на прилавках Play Store, то будьте добры соблюдать правила магазина. В частности, платить корпорации добра 30% комиссионных с каждой транзакции внутри приложения.

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Далеко не всем разработчикам нравится такая политика Google, и они не боятся обвинять ее в том, что она наживается на них. В цивилизованном мире свои права принято отстаивать в суде, если не удалось прийти к компромиссу путем переговоров. Именно по этому пути решили пойти ряд разработчиков, инициировавших судебное разбирательство.

В окружной суд Северного округа Калифорнии, США был подан коллективный иск, в котором Google обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства и злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В частности, в иске сказано, что Google «злоупотребляет своей рыночной властью, что привело к отсутствию конкуренции, подавлению инноваций, ограничению потребительского выбора и введению для разработчиков приложений 30% комиссии за транзакцию».

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Истцы требуют от Google возмещения ущерба, причиненного им тем, что Play Store стал монополией. А еще они просят выдать судебный запрет на действия Google в части политики выплаты комиссионных отчислений.

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Источник: gizmochina