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Против Google выдвинули коллективный иск

19.08.2020 542 0

Google Play — это монополия, а компания паразитирует на комиссионных отчислениях

 

У Google Play есть альтернативы и в отличие от Apple, Google не препятствует появлению магазинов приложений для Android. Но, если хотите разместить свой софт на прилавках Play Store, то будьте добры соблюдать правила магазина. В частности, платить корпорации добра 30% комиссионных с каждой транзакции внутри приложения. 

 

Против Google выдвинули коллективный иск – фото 1

 

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Далеко не всем разработчикам нравится такая политика Google, и они не боятся обвинять ее в том, что она наживается на них. В цивилизованном мире свои права принято отстаивать в суде, если не удалось прийти к компромиссу путем переговоров. Именно по этому пути решили пойти ряд разработчиков, инициировавших судебное разбирательство.

 

В окружной суд Северного округа Калифорнии, США был подан коллективный иск, в котором Google обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства и злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В частности, в иске сказано, что Google «злоупотребляет своей рыночной властью, что привело к отсутствию конкуренции, подавлению инноваций, ограничению потребительского выбора и введению для разработчиков приложений 30% комиссии за транзакцию».

 

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Истцы требуют от Google возмещения ущерба, причиненного им тем, что Play Store стал монополией. А еще они просят выдать судебный запрет на действия Google в части политики выплаты комиссионных отчислений.

 

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Источник: gizmochina

Google
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.08.2020

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Против Google выдвинули коллективный иск