В России Apple обвинили в монополии на App Store

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В России антимонопольное расследование показало, что Apple нарушает законодательство и злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Само разбирательство длилось почти два года и его результатом стал вердикт Федеральной антимонопольной службы РФ, что концерн из Купертино повинен в монопольном захвате рынка софта для iOS.

Давний конфликт

Началось все с того, что «Лаборатория Касперского» не могла добиться того, чтобы ее утилита Kaspersky Safe Kids появилось в App Store. Поводом для отказа стало то, что софт использует технологию Mobile Device Management, позволяющую удаленно следить и настраивать зарегистрированные устройства. Вроде бы логика Apple понятна и правомерна. Никто посторонний не должен иметь доступ к устройству кроме владельца.

Но дело в том, что само приложение Kaspersky Safe Kids предназначено для родительского контроля за гаджетом, который используется родным чадо. Оно позволяет родителям получать информацию о местонахождении ребенка, отслеживать историю запросов и контролировать время использования гаджета по расписанию.

Что дальше

В итоге «Лаборатория Касперского» решила пожаловаться на Apple и ее политику единоличного принятия решений в части возможности размещения приложений в App Store и по своему усмотрению ограничивать функциональность софта. Чиновникам понадобилось почти два года, чтобы принять решение по жалобе. И это при условии, что Kaspersky Safe Kids все же попала в каталог App Store и компания дала добро на использование Mobile Device Management, когда речь идет о родительском контроле.

По результатам вынесенного решения в адрес Apple будет направлено предписание с требованием устранить нарушения. Срок для его выполнения — 10 дней. Если Apple откажется выполнить требование, на нее может быть наложен штраф, а также может быть инициировано судебное разбирательство в части наложения санкций, включая блокировку магазина приложений.

Уже понятно, что вносить какие-либо изменения в собственные правила для публикации софта в App Store компания не будет. Как и не станет давать добро на функционирование альтернативных магазинов софта. Apple уже заявила, что не согласна с решением ФАС и намерена подать апелляцию.

Источник: fas