В России хотят забанить и Instagram

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Facebook и Twitter было только началом

Прошла почти неделя с того момента, как Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook на территории России. Причина — дискриминация российских СМИ. Прошло немного времени и российские правоохранительные органы настроены прикрыть работу Instagram в России.

Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск с требованием признать Meta экстремистской организацией и потребовала от Роскомнадзора заблокировать Instagram. По ее версии, в Instagram распространяются «информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием».

Ранее издание Reuters обнаружило внутренние документы Meta, в которых сказано о том, что компания временно снимет запрет для пользователей ряда стран с призывом к насилию в отношение российских военнослужащих в контексте вторжения и развязывания войны на территории Украины.

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