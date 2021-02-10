Где купить дешевле?

В России хотят забанить и Instagram

11.03.2022 2467 6

Facebook и Twitter было только началом

Прошла почти неделя с того момента, как Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook на территории России. Причина — дискриминация российских СМИ. Прошло немного времени и российские правоохранительные органы настроены прикрыть работу Instagram в России.

 

В России хотят забанить и Instagram – фото 1

 

Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск с требованием признать Meta экстремистской организацией и потребовала от Роскомнадзора заблокировать Instagram. По ее версии, в Instagram распространяются «информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием».

 

Ранее издание Reuters обнаружило внутренние документы Meta, в которых сказано о том, что компания временно снимет запрет для пользователей ряда стран с призывом к насилию в отношение российских военнослужащих в контексте вторжения и развязывания войны на территории Украины.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Instagram Meta Россия блокировка
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.03.2022

Комментарии

Aleksandr S 0
Давно пора, все американское, для России - враждебное.
11.03.2022 20:35
Знеинк Салва 2
Просто не понимаю. ЗАЧЕМ? Нет, серьёзно, ЗАЧЕМ? В Инсте пытаются привлечь внимание к своей продукции/услугам предприниматели. Инстаграмм—платформа, которая в России используется с целью рекламы, а теперь вопрос: "Поможет ли это РФ?" Ответ—нет. Соцсети двигаются за мнением большинства. И именно в этом году с началом войны (или военной операции, как вам угодно) большинство стран мира поддерживают Украину. Компания Meta видит это и меняет свои правила, чтоб не злить своих пользователей, и вдруг, какая-то канторка "Роскомнадзор" решила, что компания Meta является экстремистской. При том, что её продуктами пользуются уже около 10 лет. Вы не чувствуете бреши в этом заявлении? Но, вернёмся к малому бизнесу. Что же с ним произойдёт? По причине закрытия одной из не многочисленных бесплатных площадок для саморекламы будут потеряны многие покупатели, вследствие чего малый бизнес разорится. Будут потеряны потенциальные рабочие места для граждан. И эта проблема не привлекла такое внимание, если бы не надвигающийся дефолт. Его пророчат на середину следующего месяца, а тем временем уже была побита отметка 150₽ за 1$. Вы можете не верить в экономический крах России, но поживём увидим
11.03.2022 16:55
Третьяков Дуолан 0
Из за фейковых новостей и видео в соц сети про войну и т.д
11.03.2022 18:11
Женё Женька 4
Давно пора, а ещё Вацап полностью заблокируйте и тик ток к чертям
11.03.2022 16:05
Изюмов Максим 3
Это же замечательно! Молодеж не будет черпать от туда всякую дрянь навеянную гейропой
11.03.2022 15:36
phantom sp 15
отличная новость) второй позитивный момент после отключения тик ток.
11.03.2022 15:10

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
В России хотят забанить и Instagram