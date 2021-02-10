В России Meta признана экстремистской организацией

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Деятельность компании запрещена в РФ

Сегодня Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Напомним, что Meta является владельцем таких соцсетей и мессенджера как Facebook, Instagram и WhatsApp. Первые два ресурса уже заблокированы в России, а к последнему у властей нет претензий, поскольку у WhatsApp нет «функции по публичному распространению информации».

Напомним, что на прошлой неделе прокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании Meta экстремистской организацией. Поводом для этого послужили новые правила (Facebook/Instagram), где разрешалось открыто ненавидеть российских военных и желать им смерти, а также желать смерти президентов России и Белоруссии в контексте войны в Украине. Впоследствии Meta уточнила, что такие посты будут разрешены локально, те, которые написаны в Украине.

Прокуратура РФ считает, что Meta и ее сервисы стали инструментом для разжигания русофобии и организации экстремистской деятельности. При этом во время прений представитель Генпрокуратуры заявил, что в случае запрета Meta в России они не намерены наказывать пользователей за обход блокировок и использование Facebook и Instagram. Естественно, при условии, что они не будут использовать эти площадки для экстремистской деятельности.

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Источник: bbc