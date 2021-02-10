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В России заблокировали News.Google и есть проблемы с доступом к Google Play

24.03.2022 542 3

Новостной ресурс заблокирован, а вот что происходит с магазином приложений — ждем комментариев

Российские чиновники настроены кровожадно по отношению к информационным и не только ресурсам, которые не в таком, как нравится им свете, освещают «освободительную миссию» российской армии в Украине. В последнее время много говорится о блокировке YouTube и, если осведомленные источники не ошибаются, забанят видеохостинг до конца нынешней недели. Пока же блюстители «чистоты» слова из Роскомнадзора блокируют другие ресурсы Google.

 

В России заблокировали News.Google и есть проблемы с доступом к Google Play – фото 1

 

Так, буквально вчера стало известно о блокировке ресурса News.Google. В своем заявлении Роскомнадзор сослался на требования Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсу на территории РФ. По их мнению, этот новостной портал обеспечивал доступ к многочисленным материалам и публикациям, содержащим недостоверную информацию о войне в Украине.

 

Но только News.Google чиновники ограничиваться не стали. Сегодня стала приходить информация о том, что не работает магазин приложений Google Play. Чем он не угодил борцам за «правильную» информацию, неизвестно. Роскомнадзор не делал никаких заявлений о блокировке. На данный момент мобильная версия маркетплейса работает и произойдет ли ее блокировка неизвестно. Возможно, сегодня будут даны какие-то комментарии о происходящем.

 

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Источники: vc.ru, тасс

News.Google Google Play блокировка россия война в Украине
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.03.2022

Комментарии

Крюков Олег 0
Эти высеры уже никак не остановят ваш любимый корабль.
24.03.2022 12:13
Den Snig -1
Хорошие новости. Фашистов российских нужно изолировать от цивилизации. Пусть в чебурнете сидят.
24.03.2022 12:11
Игорь Сухов 2
вообще похую...
24.03.2022 10:02

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