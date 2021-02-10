В сеть выложили характеристики Honor X30 и Honor X30i

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Типичный средний класс

Honor стал формально независимым и устремился возвращать утраченные позиции. Компания выстраивает новый модельный ряд и в нем найдется место устройству «кому подавай побольше». Речь идет о планшетофоне Honor X30 Max, который будет рекордно большим в портфолио бренда. Чем намерены соблазнять пользователей кроме большой диагонали экрана?

Инсайдеры сумели раздобыть характеристики Honor X30, и они указывают на то, что построен он будет на восьмиядерном чипе Dimensity 900. Он предложит 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, парочку стереодинамиков и модуль NFC.

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Внутри корпуса весом 227 грамм и толщиной 8,3 мм скрывается аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч. Обещают быструю зарядку мощностью 22,5 Вт, селфи-камеру на 8-мегапикселей и двойную камеру с сенсорами 64 Мп + 2 Мп. Диагональ экрана Honor X30 составит 7,09 дюйма с разрешением FullHD+.

В паре с Honor X30 может дебютировать еще одна модель — Honor X30i, которая займет позиции недорого устройства бренда. Ей приписывают 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, процессор Dimensity 810, батарейку на 4000 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой.

Оперативной памяти будет 8 Гб (+2 Гб виртуальной), предложат фронталку на 8 Мп и сдвоенную тыльную камеру 48 Мп + 2 Мп. Толщина корпуса составит 7,45 мм при весе 175 грамм.

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Источник: gizmochina