В Сети начали появляться слухи о скором выходе ColorOS 8

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Не так давно мы писали о том, что разработчики OPPO готовы к выпуску новой версии графического интерфейса компании примерно раз в полгода. И вот, время для обновления настало. OPPO начал проводить бета-тестирование своей прошивки, в этот раз основанной уже на свежей версии Android 11, как и многие крупные компании, среди которых Realme, OnePlus, Xiaomi и Vivo.

На данный момент бетка Android 11 доступна только на OPPO Find X2. Официальный ченжлог включает в себя заметные обновления встроенных функций, таких как расширенная конфиденциальность, «умный дом» и улучшенное управление уведомлениями. Интересно, что бета-версия пока работает на крайней версии ColorOS 7.2, но в Сети ожидают, что стабильная версия прошивки будет выпущена уже на ColorOS 8.





В декабре 2019 года компания OPPO представила обновление своего пользовательского интерфейса ColorOS версии 7, основанного на Android 10. Oppo выпустил обновление ColorOS 7 для нескольких устройств, включая Find X, Reno, F11, F9 и некоторых других. При этом компания еще не выпустила обновление ColorOS 7 для остальных смартфонов, но это должно произойти в ближайшие месяцы.

Обновление и улучшение прошивки для OPPO в последнее время - основная статья расходов, как в отношении финансов, так и сил разработчиков. Поэтому, если все пойдет гладко, следующая версия ColorOS – ColorOS 8 – может стать прорывной для компании.





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В настоящее время нет официального подтверждения названия следующей версии прошивки, но она, вероятно, будет все же иметь номерное обозначение именно 8. Ждем заявлений от компании в ближайшее время.﻿





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Источник: rmupdate.com﻿