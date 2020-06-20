Разработчики OPPO рассказали, что работа над новой версией ColorOS занимает около 5 месяцев

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Название прошивки от OPPO знакомо любому фанату китайского смартфоностроения с первых дней существования бренда. Для многих пользователей ColorOS ассоциировалась с чем-то тяжеловесным и нелогичным, но за последние годы она претерпела значительные изменения в лучшую сторону - седьмое поколение прошивки принесло более чистый вид.

Недавно OPPO представила Color OS 7.2 в качестве эксклюзива для Reno 4. Манодж Кумар, глава ColorOS, дал интервью индийскому изданию The Indian Express и раскрыл некоторые интересные подробности, касающиеся разработки программного обеспечения.

В ходе интервью Кумар раскрыл некоторые интересные факты о разработке глобальной версий ColorOS. Он сказал, что компания всегда прислушивается к отзывам пользователей в сообществе ColorOS. Основываясь на этих отзывах, разработчики внедряют новые функции. Он также сообщил, что научно-исследовательский центр компании OPPO в Индии насчитывает более 300 сотрудников. 30 членов этой команды работают над локализацией для ColorOS, тесно сотрудничая с командой штаб-квартиры в Китае.

Кумар также сообщил, что разработка новой версии ColorOS занимает от четырех до шести месяцев. Как для любого другого программного обеспечения, в разработке каждой версии работает сразу несколько команд одновременно. Скорее всего, в то время как обновление ColorOS 7 было представлено, другие команды разработчиков уже работали над версиями ColorOS 7.1 и 7.2. Это может означать, что на данный момент уже активно должна вестись работа над прошивкой на базе Android 11. Вероятно, для этой версии ColorOS зарезервировано название 8, но, может, нас ждет обновление до последней версии Android в рамках 7 версии графического интерфейса OPPO.

Источник: indianexpress.com