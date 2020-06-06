OPPO представила обновление Color OS 7.2

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В последнее время компания OPPO изо всех сил наступает на пятки своим крупным конкурентам. В основном, это касается наших любимых Xiaomi, для борьбы с которыми был создан бренд Realme. Не забывает компания и про свои смартфоны и их поддержку. Вот как раз вчера OPPO представила обновление своего графического интерфейса Color OS с версией 7.2. Разберем наиболее интересные фичи далее по тексту.





Ускорение запуска приложений

Одной из главных новых функций в ColorOS 7.2 является «Ускорение запуска приложений». Работает она при помощи искусственного интеллекта, который со временем использования смартфоном учится контролировать энергопотребление в различных сценариях. По данным Центра тестирования программного обеспечения OPPO, данная функция поможет ускорить загрузку некоторых приложений вплоть до 70%.

Обновленный супер энергосберегающий режим

Несмотря на продолжающийся тренд установки более емких батарей, проблема быстрого рязряда все еще не решена. Для этого OPPO предусмотрела функцию Супер-энергосбережения. В новой версии ColorOS появятся три новых режима сохранения батарейки: «Супер-энергосберегающий режим», «Интеллектуальный энергосберегающий режим» и то самое «Ускорение запуска приложений». Согласно официальному заявлению, когда включен «Супер-энергосберегающий режим», ColorOS будет настраивать частоту работы процессора, подсветки и т.д. для экономии энергии.

Кроме того, ColorOS 7.2 может снизить энергопотребление примерно на 40% благодаря использованию умного контроля работы 5G-сервисов, сохранения энергии ночью и умной подсветки.





Новый алгоритм видеосъемки ночью

Так называемый «Алгоритм ночного видения при лунном свете» - разработка программистов компаний. По словам представителя компаний, с помощью этого алгоритма смартфон сможет снимать ночные сцены на 70% ярче и на 30% яснее в условиях низкой освещенности по сравнению с предыдущей версией приложения камеры.

Полный список изменений приведен ниже:

Новый алгоритм видеосъемки ночью

Новый видеоредактор «Soloop»

Обновленный супер энергосберегающий режим с 3 фазами

Ускорение запуска приложений

Интеллектуальный альбом

Лаборатория OPPO

Обновление функционала приложения камеры

Когда обновление выйдет на глобальный рынок, пока неизвестно. Ждем официальных сообщений.

Источник: piunikaweb.com



