В Сети стало появляться больше сообщений о том, что Redmi представит свои часы совсем скоро

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Несмотря на долгое пребывание на рынке, Xiaomi все еще ведет себя как молодая компания, и изо всех сил пытается расширять список своей продукции. Сначала они делали это под своим брендом, теперь же для этого существуют несколько дочерних предприятий: Poco, Black Shark, ну, и, конечно, Redmi.

Бесспорно, последний – самый успешный проект, вышедший из-под крыла китайского гиганта. Кроме смартфонов Redmi планирует продолжить экспансию на рынок носимых устройств. Первым гаджетом такого направления стал Redmi Band – умный браслет. Теперь же компания планирует выпустить свои часы. Этой информацией поделился китайский инсайдер, в последнее время активнее всех сливающий различную внутреннюю информацию брендов, под ником Digital Chat Station.

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О Redmi Watch мы слышим не впервые. Напомним, что первые слухи об этом гаджете появились в конце 2019 года, после запуска часов от Xiaomi – Mi Watch. Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг вскоре после запуска Mi Watch поинтересовался, не ждут ли поклонники бренда часов и от Redmi. Также в январе этого года был найден сертификат нового продукта от Redmi с номером модели HMSH01GE в категории «Smart Watch».

И вот несколько месяцев спустя производство часов завершено, и они готовы к выходу на рынок. По слухам, часы от Redmi должны предлагать тот же функционал, что и Mi Watch, но стоит понимать, что Redmi придется сэкономить на чем-либо – продукция дочки Xiaomi всегда была дешевле. Самое главное достоинство – установленная WearOS, пускай и модернизированная брендом.

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Даже приблизительный ценник пока не известен. Ждем новой информации в ближайшее время.

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Источник: Twitter