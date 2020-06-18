Xiaomi Mi Watch Revolve: смарт-часы с Wear OS для глобального рынка

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Если в сегменте фитнес-трекеров Xiaomi занимает далеко не последнее место и ее устройства расходятся миллионными тиражами, то вот в нише смарт-часов ее достижения куда скромнее. Она только пытается стать заметным игроком и осенью прошлого года выпустила первые смарт-часы под собственным брендом — Xiaomi Mi Watch. А спустя месяц вышла их еще одна версия — Xiaomi Mi Watch Color.

Расширяет географию продаж

Компания не спешила выводить смарт-часы за пределы Китая, но все же решилась на этот шаг. Пришло сообщение, что на глобальный рынок придут умные часы Xiaomi Mi Watch Color, но с другим именем — Mi Watch Revolve. Название носимого гаджета было найдено в недрах приложения Mi Watch.

Интересно, что в сети уже появилось видео распаковки смарт-часов и его автор утверждает, что достались они ему банально просто — он приобрел их на AliExpress за 90 евро. Тогда как на официальном сайте Xiaomi часы Mi Watch Color продают за $85.

Что за смарт-часы

Напомним, что Xiaomi Mi Watch Color обладает 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 454х454 точки, аккумулятором емкостью 420 мАч, NFC и защитой от воды 5АТМ. Гаджет способен мониторить 10 типов тренировок, измерить пульс и уровень кислорода в кров, а также ведет анализ качества сна.

Источник: xda-developers