В Spotify обсуждают возможность перехода подкастов на платную подписку

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Для прослушивания подкастов Spotify может ввести подписку

Одним из способов монетизации Spotify в будущем может стать переход на подписную модель прослушивания подкастов. Об этом пишет ресурс Keddr.com со ссылкой на опросник интернет-сервиса потокового аудио, предназначенный для проведения рыночных исследований. В сеть были выложены скриншоты опросника, которые указывают на то, что Spotify рассматривает новые способы заработка, где, в частности, она хочет предоставить доступ к подкастам по подписке.

В перспективе компания планирует ввести несколько тарифных планов, ежемесячная стоимость которых будет варьироваться в пределах $3—8. Те, кто выберет самый доступный пакет, получат доступ к эксклюзивному контенту и ранний доступ к ряду выпусков, но при этом придется мириться с рекламой. Выбрав же самый дорогой вариант подписки, пользователь будет лишен необходимости просматривать рекламные объявления.

Перевести на подписную модель прослушивание подкастов хотят в рамках премиальной музыкальной подписки, чей ценник стартует с отметки $9,99 в месяц. В Украине стать подписчиком можно будет за от $4,99, но на данный момент доступа к подкастам нет.

Сама Spotify на данный момент никак не комментирует вопрос введения платной подписки. Более того, она заявляет, что они регулярно проводят подобные опросы, но далеко не все из них в итоге претворяются в жизнь. Представитель компании заявил, что «в настоящее время у них нет никаких новостей о планах на будущее».

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Несмотря на заявление Spotify, существует вероятность, что подкасты станут одним из источников монетизации. Последние два года компания инвестирует немалые средства в подкастинг. Она даже приобрела ряд крупнейших создателей подкастов, включая Gimlet, Parcast и The Ringer. Поэтому вполне логично, что компания захочет «отбить» вложенные средства.

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Источник: keddr