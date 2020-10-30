Глава Spotify: «В скором времени мы поднимем цены на подписку»

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Spotify приняли решение поднимать ценник на свои услуги в самом ближайшем времени.

Следующие новости могут очень огорчить пользователей самого популярного сервиса прослушивания потоковой музыки. Вчера Spotify провел ежеквартальное совещание, на котором обсуждались текущие финансовые успехи компании. И хоть компания рассказала, что с конца второго квартала количество активных пользователей и платных абонентов значительно увеличилось, прибыль продолжает падать.

Это новость привела к тому к тяжелому для многих пользователей решению. Соучредитель и главный исполнительный директор Spotify, Дэвид Эк, прокомментировал, что в ближайшем будущем цены на Spotify определенно вырастут.

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Поднимая цены, Spotify могла бы увеличить свои доходы без необходимости увеличивать количество активных пользователей. Скорее всего, компания и так неплохо увеличивает базу клиентов, но, судя по всему, это не всегда приводит к увеличению доходов.



﻿Дэвид Эк

Эк не раскрыл никаких подробностей о том, когда это может произойти и в каких странах. Данное решение было бы логичным: недавно компания подняла ценник в таких странах, как Бельгия, Швейцария, Боливия, Перу, Австралия, Эквадор и Колумбия.

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По мнению компании, люди, оформившие подписку, используют ее больше, чем нужно. Следовательно, за прослушиваемый контент они также должны платить больше. Учитывая, что Spotify сейчас предлагает огромное количество эксклюзивных подкастов, а также стримит огромное количество различных музыкальных и разговорных шоу, можно понять, что потребительская ценность Spotify действительно возросла.

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Источник: TechCrunch



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