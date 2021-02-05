В Украине начались продажи Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra

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Компания Samsung Electronics начала в Украине продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S21. Уже с сегодняшнего дня, 5 февраля можно приобрести новинки новой линейки во всех магазинах-партнерах Samsung и в сети фирменных брендовых магазинов Samsung Experience Store. Представительство компании в Украине заявляет об успешном завершении периода предзаказов и начале продаж новинок. Приятный момент — первые покупатели получают подарки.

Особые условия продажи действуют в период с 5 по 22 февраля. Так, те, кто купит уберфлагман Galaxy S21 Ultra получат в подарок наушники Galaxy Buds Pro, а новоиспеченным обладателям новеньких Galaxy S21 и Galaxy S21+ вручат сертификаты на общую сумму 4000грн., которые можно будет обменять на носимые гаджеты и аксессуары компании в сети брендовых магазинов Samsung Experience Store или в магазинах-партнерах.

А теперь, сколько же просят за новенькие флагманы Samsung в Украине? Так, за Galaxy S21 с 8/128 Гб памяти придется отдать 26 999грн., а версия с 8/256 Гб обойдется в 28 999грн. Смартфон Samsung Galaxy S21+ доступен в двух модификациях с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене 31 999грн. и 33 999грн. соответственно. Для тех, кто хочет ультимативный флагман Galaxy S21 Ultra предстоит выложить 39 999грн. за модификацию с 12/256 Гб памяти или отдать 43 999грн за версию с 16/512 Гб.

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Источник: samsung