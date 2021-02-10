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В Украине увеличили беспошлинный порог для международных онлайн-покупок

11.05.2022 418 2

Лимит увеличили с 100 до 150 евро

В Украине повысили беспошлинный лимит для онлайн-покупок. Ранее действовал лимит в 100 евро, теперь его увеличили до 150 евро. Это правило начало действовать с 30 апреля нынешнего года. Стоит сразу сказать, что решение о повышении беспошлинного порога было принято не сейчас. Соответствующий закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс был принят Верховной радой Украины еще 25 января и только сейчас он вступил в силу.

 

В Украине увеличили беспошлинный порог для международных онлайн-покупок – фото 1

 

Если сумма покупки превысит 150 евро, то она будет обложена налогом. Среди прочего установили единую стоимость посылок необлагаемых пошлиной и НДС для физических лиц и бизнеса. Для простоты расчета налоговых обязательств вводится единая сумма пошлины — 32%. Например, если стоимость посылки составляет 300 евро, то растаможка составит (300-150)*32%=45 евро.

 

Еще одно изменение коснулось непосредственно курьерских, почтовых и транспортных операторов. Для них упростили процедуру оплаты пошлин и сделано это для того, чтобы ускорить процедуру проведения таможенных формальностей, а также обмена необходимой информацией между различными реестрами.

 

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Украина беспошлинный лимит
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.05.2022

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
 
Олександр 0
32 відсотки від 150 взагалі-то 48 буде, а не 45))
11.05.2022 20:11
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Den Snig 1
Зараз, під час війни з росією, могли б вже товари до 250 евро зробити без сплати мита. Люди зараз економлять скрізь, а на Алі можно вигідно щось придбати.
11.05.2022 18:50
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В Украине увеличили беспошлинный порог для международных онлайн-покупок