В Украине увеличили беспошлинный порог для международных онлайн-покупок

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Лимит увеличили с 100 до 150 евро

В Украине повысили беспошлинный лимит для онлайн-покупок. Ранее действовал лимит в 100 евро, теперь его увеличили до 150 евро. Это правило начало действовать с 30 апреля нынешнего года. Стоит сразу сказать, что решение о повышении беспошлинного порога было принято не сейчас. Соответствующий закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс был принят Верховной радой Украины еще 25 января и только сейчас он вступил в силу.

Если сумма покупки превысит 150 евро, то она будет обложена налогом. Среди прочего установили единую стоимость посылок необлагаемых пошлиной и НДС для физических лиц и бизнеса. Для простоты расчета налоговых обязательств вводится единая сумма пошлины — 32%. Например, если стоимость посылки составляет 300 евро, то растаможка составит (300-150)*32%=45 евро.

Еще одно изменение коснулось непосредственно курьерских, почтовых и транспортных операторов. Для них упростили процедуру оплаты пошлин и сделано это для того, чтобы ускорить процедуру проведения таможенных формальностей, а также обмена необходимой информацией между различными реестрами.

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