В WhatsApp появится реакция на сообщения

695

Но когда это произойдет, точной информации нет

Компания Meta, которая владеет мессенджером WhatsApp, готовит обновление приложения для платформ iOS и Android. В новой версии появится возможность оставлять реакцию на сообщение собеседников. На данном этапе апдейт проходит этап закрытого бета-тестирования, а вот когда он появится в своей стабильной версии, информации нет.

Разговоры о том, что WhatsApp предложит реакцию на сообщения посредством смайликов, ходили уже достаточно давно. Но долгое время разработчики не могли определиться с тем, как они будут выглядеть. Похоже, что наконец-то вопрос решен и скриншоты тестовой сборки демонстрируют законченный вид функции. На данный момент количество смайликов составило 6 штук и нет понимания, каким действием можно вызвать панель с эмоджи для отображения реакции на сообщение.

WhatsApp станет последним крупным мессенджером, где появится эта функция. Впервые ее внедрили в iMessage, а затем идею подхватила Facebook и предложила реакции на сообщения в Facebook и впоследствии в Instagram. В конце прошлого года реакция на сообщения также появилась в Telegram.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: macrumors