У YouTube явные проблемы с модерацией: порнографическая реклама на платформе!

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Модерация с пробелами

В последнее время у YouTube есть явные проблемы с модерацией рекламы, это было замечено еще две недели назад, когда некоторые пользователи увидели порнографическую рекламу. Сегодня же снова некоторые пользователи мобильных версий приложения стали свидетелями этого действа.

Эта мобильная реклама содержит стандартный видеоклип . Однако на него наложен порнографический контент со звуковым сопровождением. Реклама связана с приложением социальной сети с фальшивой страницей поддержки и неразборчивой электронной почтой. Судя по сходству между этой и предыдущей рекламой, включая "жанр" порнографического контента, мы можем с уверенностью предположить, что эта реклама и первая были созданы одним и тем же лицом (лицами).

Издание Android Authority обратилось к Google с просьбой объяснить наличие такого контента, на что компания ответила следующее:

Мы не разрешаем размещать на нашей платформе рекламу, содержащую откровенно сексуальный контент. Мы удалили объявление, о котором идет речь, и приняли меры против связанной с ним учетной записи в соответствии с нашей политикой.

Случай действительно интересен, ведь компания Google всегда старается, чтобы на платформах компании не появлялось подобного контента. Действуют жесткие правила модерации, но, похоже, пользователи нашли возможности обхода.

Источник: androidauthority