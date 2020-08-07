Важные подробности о Xiaomi Mi 10 Extreme

1024

В этом году Xiaomi выпустит особенные и памятные смартфоны: Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition и Redmi K30 Extreme Commemorative Edition. Анонс состоится 11 августа и их выход приурочен к 10-летию компании. Сам производитель предпочитает не разглашать те фишки, которые получат новинки, поэтому информацию о них приходится собирать от инсайдеров.

Инсайдерские сводки

Так сегодня в социальную сеть Weibo выложили снимок, который раскрывает ряд деталей о Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition. В частности, речь идет о том, что выделять смартфон среди прочей братии решено за счет использования премиальных материалов. Так, новинка будет доступна в версии с керамическим корпусом или имиджевой прозрачной тыльной крышкой. В первом случае пользователи смогут выбрать модификации с 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти, а во втором — 12/256 Гб и 16/512 Гб. А вот сколько за них могут запросить, не сообщается.

Вместе с этой информацией в сеть выложили изображение чехлов и основываясь на них энтуазиасты визуализировали то, как может выглядеть Xiaomi Mi 10 Extreme «со спины». Если они близки к реальному положению дел, то на тыльной стороне установят прямоугольный блок камеры, который хоть и будет внушительным, но настолько огромным, как предполагалось. В набор датчиков основной камеры войдет и перископ, задача которого будет обеспечить 100 или 120-кратный цифровой зум.

Что известно о смартфоне

Напомним, что по предварительной информации Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition может предложить чип Snapdragon 865/865+, AMOLED-панель разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, батарейку емкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью 100/120 Вт. Одной из фишек новинки должна стать быстрая 55-ваттная беспроводная зарядка.

Источник: toutiao