Убийца Redmi note 13 от самой Xiaomi, почти идеальный OnePlus 11T и испуганный Илон Маск

113

ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Прошла еще одна неделя такого долгожданного и короткого лета, и это означает, что дождливая осень еще на шаг ближе к нам. Основная масса громких анонсов состоится на следующей неделе, но этот принес нам очень много информации о будущих новинках. OnePlus Ace 2 Pro, который на глобальном рынке будет известен как OnePlus 11T, не перестает удивлять нас интересными технологиями и рекордными показателями памяти.

Компания Xiaomi выпустила Poco M6 Pro, который просто похоронит продажи будущего Redmi Note 13. Qualcomm предстала перед тяжелым выбором из-за немного нечестной борьбы Apple на рынке полупроводников. Линейка iPhone 15 уже предстала перед нами на первых живых фото, правда, не полностью.

Также затронули тему сверхпопулярных игровых релизов и сюрприза для украиноязычных фанатов игр. Ну и куда же без забавных новостей из сверхдержавы и о постоянном госте наших дайджестов новостей Илона Маска. Этот хлопец еженедельно делает столько инфоприводов, что новостные каналы уже должны давать ему откаты за качественный контент для работы.

Обо всем этом и многом другом смотрите в нашем дайджесте новостей за неделю на нашем YouTube канале: