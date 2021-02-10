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Убийца Redmi note 13 от самой Xiaomi, почти идеальный OnePlus 11T и испуганный Илон Маск

13.08.2023 113 0

ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Прошла еще одна неделя такого долгожданного и короткого лета, и это означает, что дождливая осень еще на шаг ближе к нам. Основная масса громких анонсов состоится на следующей неделе, но этот принес нам очень много информации о будущих новинках. OnePlus Ace 2 Pro, который на глобальном рынке будет известен как OnePlus 11T, не перестает удивлять нас интересными технологиями и рекордными показателями памяти.

 

Убийца Redmi note 13 от самой Xiaomi, почти идеальный OnePlus 11T и испуганный Илон Маск – фото 1

 

Компания Xiaomi выпустила Poco M6 Pro, который просто похоронит продажи будущего Redmi Note 13. Qualcomm предстала перед тяжелым выбором из-за немного нечестной борьбы Apple на рынке полупроводников. Линейка iPhone 15 уже предстала перед нами на первых живых фото, правда, не полностью.

 

Убийца Redmi note 13 от самой Xiaomi, почти идеальный OnePlus 11T и испуганный Илон Маск – фото 2

 

Также затронули тему сверхпопулярных игровых релизов и сюрприза для украиноязычных фанатов игр. Ну и куда же без забавных новостей из сверхдержавы и о постоянном госте наших дайджестов новостей Илона Маска. Этот хлопец еженедельно делает столько инфоприводов, что новостные каналы уже должны давать ему откаты за качественный контент для работы.

 

Обо всем этом и многом другом смотрите в нашем дайджесте новостей за неделю на нашем YouTube канале:

 

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 13.08.2023
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Убийца Redmi note 13 от самой Xiaomi, почти идеальный OnePlus 11T и испуганный Илон Маск