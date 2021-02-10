Огромная скидка на Realme GT Neo Flash Edition – почти топ за 7540

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Samsung AMOLED 120 Гц, видео стабилизация, быстрая зарядка

Мощный Realme GT Neo Flash еще долго будет оставаться актуальным ввиду отличных характеристик. Единственное, что меняется – цена смартфона, которая становится только лучше. Со скидкой доступен 6,4” экран Samsung AMOLED 120 Гц, процессор Mediatek Dimensity 1200 с частотой до 3 ГГц и камеру 64 МП 4K со стабилизацию видео.



Realme GT Neo Flash существует в трех вариантах оформления: желтом, темно-сером и серебристом. Желтый корпус (в реальности цвет близок к горчичному) отличается задней панелью из экокожи – эдакий встроенный чехол. Серебристый вариант переливается, хотя это не всегда заметно на фото.

Пользователи отмечают несколько приятных черт в обычном использовании GT Neo Flash: неплохая стабилизация видео, отличная работа GPS, полноценный режим Always On (а не как у Xiaomi). Из других приятных моментов стоит сказать о сканере отпечатков пальцев под экраном, наличии стереодинамиков и поддержке Wi-Fi 6.



По сравнению с обычным Realme GT Neo, Flash получил ускоренную зарядку. Его батарея на 4500 Вт*ч заряжается на 100% за 3 минуты мощностью 65 Вт.



Со скидкой смартфон можно приобрести по ссылке:



Realme GT Neo Flash Edition – 7 540,96 грн



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