Большая распродажа Blackview на Aliexpress с 12 по 18 июня

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выгодные предложения во время распродажи на Aliexpress

Известная китайская компания Blackview с 12 по 18 июня проводит распродажу своих свежих продуктов на Aliexpress во время события 6.18 Mid-year Shopping Festival.

Страница распродажи Blackview 618 с 12 по 18 июня 2023 года положила начало распродаже технических гаджетов от защищенных телефонов и планшетов до мини-ПК и наушников.

BLACKVIEW BV8900 $399,99→$247,99 со скидкой $152

Начнём с абсолютного лидера их линейки, Blackview BV8900. Это новейший надежный флагманский телефон с обновленной тепловизионной камерой, который также является первым поддерживающим ArcSoft® 4.0, твердотельный аккумулятор емкостью 10 380 мАч и DokeOS 3.1 на базе Android 13.

Благодаря MIL-STD-810H и IP68&IP69K его прочность достигает более высокого уровня благодаря обновленному Corning®Gorilla®Glass 7. И самое главное, Android 13 впервые доступен на DokeOS 3.1.

Приобрести его можно по этой ссылке .

BLACKVIEW Tab 11 WiFi $374,98→$139,99 со скидкой $234,99

Если вам нужен портативный планшет с возможностью использования его в качестве ноутбука, вам подойдет Blackview Tab 11 WiFi с режимом ПК и поддержкой беспроводной мыши и клавиатуры. Он весит всего 442 г и имеет толщину 7,6 мм, а под капотом у него батарея емкостью 8380 мАч, которой хватит на 20 часов ежедневного использования.

Blackview Tab 11 WiFi работает на базе ArcSoft® 4.0 и оборудован передней камерой 16 Мп и задней камерой 16 Мп. Кроме того, DokeOS_P 3.0 (Android 12) обеспечит приятный опыт использования.

Приобрести его можно по этой ссылке .

BLACKVIEW MP200 $566,50→$327,99 со скидкой $238,51

Есть еще один тяжеловес от Blackview, Blackview MP200. Имея компактные размеры 183,2*150*75,5 мм на 690 грамм, он оснащен процессором Intel Core i5-11400H 11-го поколения, а также 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и памятью с возможностью расширения до 128 ГБ.

Он обладает мощной системой охлаждения, удерживая уровень шума ниже 39 децибел. Более того, он достаточно портов. Из коробки он поставляется с предварительно установленным Windows 11 Pro.

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BLACKVIEW AirBuds 10 $86,93→$34,42 со скидкой 60%

Вокруг Blackview AirBuds 10 есть еще одна фантастическая штука, которая успешно атакует даже самый высокий класс. Благодаря усовершенствованной технологии воздушной проводимости по дизайну Open-ear он использует передовые сверхбольшие динамики 16,2 мм с объемным 3D-звуком.

Кроме того, Blackview AirBuds 10 включает шумоподавление ENC для кристально чистых звонков и технологию формирования луча для частных звонков. Более того, аккумулятор емкостью 550 мАч обеспечивает до 36 часов воспроизведения музыки при использовании с зарядным футляром.

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BLACKVIEW BV9300 $399,99→$203,99 со скидкой 49%

Кроме того, есть еще одна главная звезда надежных телефонов Blackview BV9300. Лазерный дальномер 40M для одной версии, а другая версия поставляется с сверхярким фонариком на 100 люмен. Заряжаясь в течение 3 часов его гигантская батарея емкостью 15080 мАч может работать 76 дней в режиме ожидания.

Оснащенный 6-нм чипсетом Mediatek Helio G99 с оперативной памятью до 21 ГБ, он работает на основе алгоритмов ArcSoft® 3.0, чтобы сделать значительный шаг в производительности камеры.

Кроме того, он оснащен совершенно новой DokeOS 3.1 на базе Android 12 и, конечно, всеми хорошими продуктами сертификации надежной защиты, такими как IP68/IP69K или MIL-STD-810H.

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