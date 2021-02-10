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Большому соглашению Apple и Google может наступить конец – прибыль около 20 млрд в год под угрозой антимонопольного комитета

11.10.2023 66 0

Соглашению техногигантов может наступить конец

 

По данным аналитиков Bernstein, ежегодные платежи Google компании Apple за то, чтобы оставаться типичным поисковиком в Safari, составляют примерно 14-16% (примерно 18-20 млрд) от общей прибыли Apple.

 

Большому соглашению Apple и Google может наступить конец – прибыль около 20 млрд в год под угрозой антимонопольного комитета – фото 1

 

Google платит Apple миллиарды долларов, чтобы Safari использовал Google по умолчанию. Это позволяет Google показывать рекламу пользователям iPhone и iPad и получать доход. По оценкам, в 2021 году платеж составил $15 млрд.

 

Однако из-за антимонопольного иска против Google эти платежи могут быть запрещены. В случае проигрыша Google перестанет платить Apple. Хотя, по мнению аналитиков, Apple сможет заключить сделку с другим поисковиком или запустить свой.

 

Большому соглашению Apple и Google может наступить конец – прибыль около 20 млрд в год под угрозой антимонопольного комитета – фото 2

 

Впрочем, создание собственной поисковой системы будет противоречить позиции Apple по конфиденциальности. А ведь монетизация поиска требует сбора персональных данных для таргетированной рекламы, как делает Google.

 

Поэтому прекращение выплат от Google из-за судебного процесса может в определенной степени ударить по прибылям Apple. Но, по всей вероятности, компания найдет альтернативные решения, чтобы компенсировать потери.

 

Источник - 9to5mac

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 11.10.2023
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Большому соглашению Apple и Google может наступить конец – прибыль около 20 млрд в год под угрозой антимонопольного комитета