Верификация электронной почты WhatsApp на Android получила расширенную бета-версию

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Верификация пользователей на основе электронной почты уже скоро!

В последнее время WhatsApp работает над тем, чтобы добавить больше функций конфиденциальности на свою платформу, и с августа разработчики чата работают над добавлением системы верификации пользователей на основе электронной почты. Похоже, эта функция приближается к более широкому релизу и все больше бета-тестеров на Android получают ее.

Информация поступает от WABetaInfo, и издание отмечает, что система проверки электронной почты находится на стадии разработки. Для некоторых бета-тестеров на Android она доступна в Настройках > Аккаунт. Для некоторых бета-тестеров она включена в версии 2.23.24.10. Как сообщается, она будет доступна для большего количества бета-тестеров в ближайшие дни.

Эта опция предназначена для дополнительной защиты вашего аккаунта WhatsApp на случай, если вы, например, потеряете свой телефон. Ваш номер телефона останется первым способом подтверждения личности в WhatsApp, но, к счастью, у вас также будет опция электронной почты.

Неизвестно, когда именно эта функция станет доступна во всем мире со стабильным выпуском WhatsApp, но ожидается, что это произойдет в течение нескольких месяцев.

Источник: wabetainfo