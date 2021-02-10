Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Вы не сможете его купить: OnePlus Ace 2 Pro - люди сходят с ума от него

23.08.2023 116 0

Люди бешенеют от него

Опубликован первый отчет о продажах OnePlus Ace 2 Pro: первая партия в 200 000 штук была распродана за 3 минуты.

 

Это и понятно, популярные флагманские модели расходятся как "горячие пирожки". Особенно это касается Китая, где люди просто фанатеют от некоторых брендов, тем более, если это действительно качественный и интересный смартфон как в случае с OnePlus Ace 2 Pro.

 

oneplus

 

Это не первый такой пример, есть множество популярных моделей, таких как Redmi Note 12 Turbo. Подобные смартфоны трудно даже на Aliexpress найти, не говоря уже об обычных магазинах.

 

OnePlus Ace 2 Pro имеет 6,7-дюймовый кривой OLED-дисплей с разрешением 1.5K (2772 x 1240 пикселей), 450 PPI, частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, комплектуется LPDDR5x оперативной памятью и UFS 4.0 постоянной памяти. Скорость зарядки целых 150W.

 

oneplus

 

Продажи смартфона стартовали 23 августа. Цена на OnePlus Ace 2 Pro варьируется от ¥2,999 (около $410) за версию с 12 ГБ + 256 ГБ до ¥3,999 (около $550) за версию с 24 ГБ + 1 ТБ. Для фанатов Genshin Impact есть специальная версия 16 ГБ + 512 ГБ с подарочным набором Paimon, стоимостью ¥3,599 (около $500)

 

Китайцы всегда просят нас подождать, поэтому пока упомянем выход глобальной версии смартфона в виде OnePlus 11t.

 

Читайте также: iPhone 12 – лучший смартфон для покупки в 2023 году сейчас со скидкой

 

Источник: weibo

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 23.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Вы не сможете его купить: OnePlus Ace 2 Pro - люди сходят с ума от него