Вы не сможете его купить: OnePlus Ace 2 Pro - люди сходят с ума от него

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Люди бешенеют от него

Опубликован первый отчет о продажах OnePlus Ace 2 Pro: первая партия в 200 000 штук была распродана за 3 минуты.

Это и понятно, популярные флагманские модели расходятся как "горячие пирожки". Особенно это касается Китая, где люди просто фанатеют от некоторых брендов, тем более, если это действительно качественный и интересный смартфон как в случае с OnePlus Ace 2 Pro.

Это не первый такой пример, есть множество популярных моделей, таких как Redmi Note 12 Turbo. Подобные смартфоны трудно даже на Aliexpress найти, не говоря уже об обычных магазинах.

OnePlus Ace 2 Pro имеет 6,7-дюймовый кривой OLED-дисплей с разрешением 1.5K (2772 x 1240 пикселей), 450 PPI, частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, комплектуется LPDDR5x оперативной памятью и UFS 4.0 постоянной памяти. Скорость зарядки целых 150W.

Продажи смартфона стартовали 23 августа. Цена на OnePlus Ace 2 Pro варьируется от ¥2,999 (около $410) за версию с 12 ГБ + 256 ГБ до ¥3,999 (около $550) за версию с 24 ГБ + 1 ТБ. Для фанатов Genshin Impact есть специальная версия 16 ГБ + 512 ГБ с подарочным набором Paimon, стоимостью ¥3,599 (около $500)

Китайцы всегда просят нас подождать, поэтому пока упомянем выход глобальной версии смартфона в виде OnePlus 11t.

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Источник: weibo