Выбор Qualcomm, от которого будет зависеть весь Android рынок в следующем году

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Гонки производителей процессоров могут дать явного лидера





В мире технологий производители смартфонов соперничают за производство самых производительных устройств, а компании-производители процессоров пытаются предоставить им наилучшее решение.





Согласно последним слухам, Apple может получить эксклюзивный доступ к 3-нанометровым N3(N3p) чипам TSMC в этом году. Тем временем Qualcomm, крупный игрок на рынке зеленого робота, по слухам решил использовать техпроцесс TSMC прошлого поколения – N4P(4 нм) для будущего выпуска Snapdragon 8 Gen 3. Но есть слухи, что Qualcomm столкнулась с некоторыми трудностями.





Если Qualcomm будет исключительно сотрудничать с TSMC, это может обойтись им дороже в долгосрочной перспективе: известный аналитик Минг-Чи Куо поделился, что недавно Qualcomm уволила 415 работников из-за низких продаж смартфонов. Этот факт может быть одной из причин, почему они не бросаются в разработку более дорогого 3-нанометрового чипа, особенно когда Apple смогла заранее себе забронировать большинство производственных мощностей TSMC.





Однако у Qualcomm есть другие варианты. Они могут использовать более доступный процесс N3E – менее совершенную версию 3 нм техпроцесса от TSMC, чем та, которая достанется компании Apple. Однако если они продолжат сотрудничать только с TSMC, это может обойтись им дороже.









Поэтому Куо считает, что Qualcomm может снова начать сотрудничать с Samsung, используя ее технологию 3 нм. Qualcomm ранее рассматривала возможность сотрудничества как с TSMC, так и с Samsung для снижения издержек.





Samsung сделала определенные успехи с технологией 3 нм, что может привлечь Qualcomm, однако, как показал негативный опыт с Snapdragon 888 и 8 gen 1, Qualcomm может побояться снова идти к Корейскому гиганту. Однако здесь все решит бизнес, и насколько будет выгодно предложение от Корейского техногиганта.