Видеообзор Black Shark 4: правильный игрофон?

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Xiaomi продолжает развивать линейку игровых смартфонов по суббрендом Black Shark. Пришло время для выхода четвертого поколения, которое в этот раз насчитывает две модели, отличающиеся, прежде всего, аппаратной платформой. К нам на обзор попал Black Shark 4, обладающий, по идее, менее мощным аппаратным решением. Но, как показал реальный тест, он и является идеальным устройством для «геймерского гетто», тогда как к Pro-версии есть вопросы.

Ворваться в разборки игровых смартфонов решено со специальным геймерским дизайном, выдвижными курками, стереофоническими динамиками и чипом Snapdragon 870. В целом в плане характеристик и внешности Black Shark 4 стал золотой серединой, которая будет актуальной еще пару лет минимум.

Пожалуй, главное, что нужно знать о производительности Black Shark 4, так это то, что он способен работать под нагрузкой продолжительное время без риска перегрева с падением мощности (троттлингом). Как это не прозвучит странно, но на практике получается, что Snapdragon 870 оказался удачным чипом, который становится на одну ступень по производительности с Snapdragon 888 и при этом остается холодным при пиковой нагрузке.

И если с мощностью все ясно и нет нареканий, то по части фотовозможностей и автономности будьте готовы к тому, что Black Shark 4 не блещет. Не ущербен, но и впечатлять особо нечем. Нормально — то слово, которое в полной мере характеризует смартфон по этим параметрам. А все подробности и наши впечатления от игрофона — на видео.