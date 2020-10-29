Видеообзор OnePlus 8T: бег на месте и стоит ли его покупать?

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Есть ли шансы у OnePlus 8T выстрелить?

OnePlus 8T — один из заметных смартфонов осени. Правда, былого пиетета перед очередным флагманом компании уже мало кто испытывает и блеск бренда в последнее время несколько померк. Он создает хорошие смартфоны, но теперь предлагает их по завышенной цене.

Эта же история случилась с OnePlus 8T. Но ситуация должна кардинально измениться во время ежегодной распродажи 11.11, когда ценник опустится до отметки в $499. И вот тут уже стоит повнимательнее присмотреться к смартфону. На первый взгляд он мало чем отличается от OnePlus 8. Та же аппаратная платформа, скучная камера, куда зачем-то добавили отдельный модуль для боке Не упускаем ли мы что-то из виду? Разбираемся во всех нюансах.

По своей сути OnePlus 8T — работа над ошибками. Памяти достаточно, дизайн актуальный, пусть и не самобытный, герцовку плоского дисплея выкрутили до 120 Гц, предложили хороший стереозвук, добавили немного миллиампер аккумулятору и скорость зарядки довели до 65 Вт. Но для массового завоевания лояльности аудитории смартфону не хватает лучшей камеры, беспроводной зарядки и цены пониже.

На самом деле у OnePlus 8T есть только две ниши, на которые он может рассчитывать: поклонники марки и те, кто захочет приобрести его только при условии, если ценник пойдет вниз. И снижение цены случится уже достаточно скоро. Но сниженный прайс ожидается только для китайской версии OnePlus 8T, и мы готовы рассказать, как купить ее дешевле и как накатить глобальную прошивку. Все подробности на видео.

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