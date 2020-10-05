Видеообзор Oppo Reno4 Pro: свое прочтение переоцененного среднебюджетника

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Oppo Reno4 Pro: чем смартфон хорош, если за него берут такие деньги?

У нас смартфоны Oppo известны, прежде всего, тем, что компания перегибает с ценниками на свои устройства. И это при условии, что особой популярности ее модели в наших широтах не завоевали. И увы, в ценовом плане Oppo Reno4 Pro не стал приятным исключением. Правда, по своим характеристикам эта модель, как минимум получила черты, позволяющие стать заметной. Но есть ли шансы на успех?

В суровой схватке за внимание в достаточно густонаселенном ценовом сегменте, в Oppo Reno4 Pro производитель попытался «выстрелить» за счет актуального дизайна, тонкого и не крупного корпуса, отличного дисплея, достаточного объема памяти и быстрой 65-ваттной зарядки. У новинки действительно есть несколько ярких достоинств, к которым можно отнести все вышеперечисленное.

Но и компромиссов у смартфона оказалось немало, где недостатки только утяжеляются за счет высокого ценника. Остается ряд вопросов по мощности аппаратной платформы, а к слабым сторонам также можно отнести пластиковый корпус и не самое сильное решение по основной камере. А вот с фронталкой все сложилось и качеством селфи обладатель Oppo Reno4 Pro останется доволен.

Язык не поворачивается сказать, что Oppo Reno4 Pro неудачный смартфон, но он раздражает по мелочам и не дотягивает по ряду параметров до конкурентов. В целом это ладный и хороший смартфон без откровенно провальных сторон. Но и без явно сильных. И его главная проблема как раз и в том, что за свой ценник он не предлагает откровенно сильных сторон, которые бы хоть как-то оправдывали бы задранный ценник.

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