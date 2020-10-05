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Видеообзор Oppo Reno4 Pro: свое прочтение переоцененного среднебюджетника

05.10.2020 318 0

Oppo Reno4 Pro: чем смартфон хорош, если за него берут такие деньги?

У нас смартфоны Oppo известны, прежде всего, тем, что компания перегибает с ценниками на свои устройства. И это при условии, что особой популярности ее модели в наших широтах не завоевали. И увы, в ценовом плане Oppo Reno4 Pro не стал приятным исключением. Правда, по своим характеристикам эта модель, как минимум получила черты, позволяющие стать заметной. Но есть ли шансы на успех?

 

Видеообзор Oppo Reno4 Pro: свое прочтение переоцененного среднебюджетника – фото 1

 

В суровой схватке за внимание в достаточно густонаселенном ценовом сегменте, в Oppo Reno4 Pro производитель попытался «выстрелить» за счет актуального дизайна, тонкого и не крупного корпуса, отличного дисплея, достаточного объема памяти и быстрой 65-ваттной зарядки.  У новинки действительно есть несколько ярких достоинств, к которым можно отнести все вышеперечисленное.

 

Но и компромиссов у смартфона оказалось немало, где недостатки только утяжеляются за счет высокого ценника. Остается ряд вопросов по мощности аппаратной платформы, а к слабым сторонам также можно отнести пластиковый корпус и не самое сильное решение по основной камере. А вот с фронталкой все сложилось и качеством селфи обладатель Oppo Reno4 Pro останется доволен.

 

 

Язык не поворачивается сказать, что Oppo Reno4 Pro неудачный смартфон, но он раздражает по мелочам и не дотягивает по ряду параметров до конкурентов. В целом это ладный и хороший смартфон без откровенно провальных сторон. Но и без явно сильных. И его главная проблема как раз и в том, что за свой ценник он не предлагает откровенно сильных сторон, которые бы хоть как-то оправдывали бы задранный ценник.

 

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Oppo Reno4 Pro Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.10.2020

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Видеообзор Oppo Reno4 Pro: свое прочтение переоцененного среднебюджетника