Видеоплеер YouTube на Android и iOS обновился

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В полноэкранном режиме предложили привычные функции

Мобильное приложение YouTube получает новый, переработанный видеоплеер, где ряд часто используемых кнопок перенесли в окно плеера, упрощая быстрый доступ к ним. Это повышает комфорт работы с приложением при переходе в полноэкранный режим на YouTube во время просмотра видео.

Отныне пользователь может быстро получить доступ к комментариям, оценить ролик, добавить его в плейлист или сделать репост. Кнопки для выполнения этих действий расположили в нижнем левом углу, а в правом нижнем появился раздел «дополнительные видео». Хотя все эти параметры не являются новыми для приложения YouTube, но ранее пользователям приходилось выходить из полноэкранного режима, а затем находить эти кнопки в портретной ориентации или использовать жест смахивания вверх. Теперь все это доступно в альбомной ориентации.

Новый пользовательский интерфейс видеоплеера начал развертываться на устройствах для iOS и Android. На данном этапе он охватывает лишь ряд регионов, но в скором времени станет общедоступным для всех.

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Источник: xda developers