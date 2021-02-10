Видеотизеры и фото OnePlus Ace 2 и дата анонса

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OnePlus продолжает подогревать интерес к своим новинкам

Китай постепенно отходит от новогодних празднований, что проявляется оживлением среди осведомителей и производителей. OnePlus официально запустила промокампанию OnePlus Ace 2 для рынка Китая, опубликовав несколько небольших видеотизеров. В них компания демонстрирует черную версию девайса, акцентируя особое внимание на возвращении переключателя режимов звука и оформлении блока камер во флагманском стиле OnePlus 11.





А еще ролики сообщают нам дату премьеры: китайскую публику познакомят с OnePlus Ace 2 уже 7 февраля – в тот же день, когда состоится его глобальная премьера в компании OnePlus 11 и OnePlus Pad . В сети также появились официальные пресс-снимки OnePlus Ace 2(11R).

Также известны основные характеристики модели. OnePlus Ace 2 будет иметь 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Под капотом у него будет чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1 . Он будет оснащен до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ накопителя UFS 3.1. Устройство будет работать под управлением ОС Android 13 с фирменным интерфейсом ColorOS 13 UI .







Для селфи Ace 2 будет иметь 16-мегапиксельную фронтальную камеру. На задней панели он будет оборудован 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX890. Вероятно, он будет совмещен с 12-мегапиксельным или 8-мегапиксельным ультрашироким объективом и 2-мегапиксельной макрокамерой. Ace 2 будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 100 Вт.



Источник: ﻿gizmochina