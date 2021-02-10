Видеоядро Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 на 59% производительнее, чем в Snapdragon 8 Gen2 – Geekbench

50

Потрясающая ГРАФИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Последние результаты тестирования графического процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, в частности, тест Geekbench 6 Vulkan, показали удивительный прирост. Производительность графического дра на этом процессоре достигла потрясающих 15434 баллов и установила новый стандарт обработки мобильной графики.



Чтобы представить значение этих цифр сравним производительность GPU Snapdragon 8 Gen3 с его предшественником, Snapdragon 8 Gen2. Nubia Z50S Pro, оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen2, набрал 10125 баллов в том же тесте. Тем временем Samsung Galaxy S23 Ultra, также оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen2, набрал 9685 баллов. Таким образом, Snapdragon 8 Gen3 опережает Snapdragon 8 Gen2 на 52% производительности видео (Nubia Z50S Pro) и на 59% (Galaxy S23 Ultra).



Отметим, что прототип Snapdragon 8 Gen3 был оснащен 8 ГБ оперативной памяти, в то время как Samsung Galaxy S23 Ultra и Nubia Z50S Pro имели 12 ГБ.



Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 состоит из одного мощного ядра Cortex-X4 3,30 ГГц, трех ядер Cortex-A720 3,15 ГГц, двух ядер Cortex-A720 2,96 ГГц и двух ядер Cortex-A520 2,27 ГГц. Прыжок графической производительности обеспечивает встроенная видеокарта Adreno 750.

Источник:﻿ Sparrows News