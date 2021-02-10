Видимо, Apple готовит два складных iPhone

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Apple работает над смартфонами, которые складывают по горизонтали и по вертикали

В чем точно Apple проигрывает Samsung, так это в выпуске гибких устройств. Южнокорейский гигант уже успел выкатить третье поколение складных смартфонов, а у концерна из Купертино нет ни одного. Но это не означает, что Apple не подумывает и не разрабатывает подобный аппарат.

Многим будет любопытно посмотреть, что в итоге получится у компании. Ведь, если быть откровенными, большинству плевать, что получится в этом направлении у Oppo, Vivo или Xiaomi. Куда интереснее, что сделает Apple.

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И судя по всему, повод обсудить складной iPhone появится не ранее 2023 года. Сетевые источники называют этот год, как наиболее вероятный, когда появятся iPhone с гибкими дисплеями. На данный момент в недрах Apple трудятся над двумя версиями, которые конструктивно повторяют идеи Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.

Гибкую панель помогает создавать LG, которая имеет опыт и знания в производстве гибких матриц. На данный момент есть прототип 7,5-дюймового экрана с тонкими рамками по периметру. Новинка от Apple может стать первой на рынке, кто получит новый тип OLED‑панели.

Интересно, что ранее известный отраслевой аналитик Минг-Чи Куо также заявлял о том, что складной iPhone появится в 2023 году, но в качестве поставщика OLED‑дисплея диагональю 8 дюймов он называл Samsung Display. По его прогнозу, поставки iPhone с гибким дисплеем в 2023 году должны составить 15-20 млн единиц.

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На первых порах Apple не сможет обойти Samsung в нише складных устройств. Даже после выхода складного iPhone, доля южнокорейского гиганта не упадет ниже 75%. Всего же в 2023 году на рынок может быть поставлено 90 млн единиц складных мобильников, а в 2025 году — 100 млн.

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Источник: ithome