Премиальный сегмент за Apple, но Oppo и Xiaomi все больше борзеют

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Apple доминирует в премиум-классе и на ее фоне доли прочих компаний выглядят мизерными

Не так давно Apple выпустила линейку iPhone 13. Серия вышла скучная и наполненная незначительными обновлениями. Уровень новизны низкий, но это не помешает поклонникам компании отправиться в магазин за их приобретением. Четвертый квартал 2021 года должен стать успешным для Apple, и она укрепит свое положение в премиальном сегменте.

Аналитики Counterpoint проанализировали рынок смартфонов и пришли к выводу, что по итогам второго квартала доля Apple в премиальном сегменте составила 57% против 48% годом ранее. Таким успехом компания обязана линейке iPhone 12. Стоит оговориться, что под премиальным сегментом аналитики подразумевают устройства с ценником выше $400.

«Серебро» в премиум-классе заняла Samsung, чья доля составила 17% во втором квартале 2021 года. И это на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики связывают падение с тем, что количество предложений в ассортименте компании сократилось.

Несмотря на то, что Huawei «сбитый летчик», она сумела удержать третью строчку в рейтинге. Ее доля во втором квартале 2021 года составила всего 6%, тогда как годом ранее этот показатель был почти втрое выше — 17%. Ухватиться за премиальный сегмент компании позволил рынок Китая, где ее устройства по-прежнему актуальны и востребованы.

Активный рост в премиальном классе продемонстрировали компании Xiaomi и Oppo. Первой удалось нарастить свою долю до 6% против 4% во втором квартале прошлого года. Oppo добавила 3% к своим 2% годом ранее.

Потихоньку подтягиваются в топ крупнейших производителей в классе премиум-устройств и другие компании. Так, Oppo стала третьей в Северной Америке, пропустив вперед Apple и Samsung. В тройку крупнейших сумела пробиться Motorola на Латиноамериканском рынке, где также господствует концерн из Купертино и южнокорейский гигант.

Аналитики прогнозируют, что по итогам второй половины нынешнего года Samsung удастся отыграть свои позиции за счет складных Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Должна улучшить свое положение в этой нише и Xiaomi.

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Источник: androidauthority