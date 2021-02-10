Известная дата презентации Pixel 8 – осталось немного

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вчера дату объявила apple, а сегодня google

Компания Google объявила, что проведет свою ежегодную аппаратную презентацию 4 октября. Мероприятие состоится в Нью-Йорке в 17:00 по Киеву.

Как ожидается, на нем будут представлены новые смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а также второе поколение умных часов Pixel Watch.

О Pixel 8 в последние месяцы уже появлялось немало утечек. В частности подтверждено наличие процессора Tensor G2, 50 Мп камеры, беспроводной зарядки.

Что касается Pixel Watch 2, то ожидается обновленный дизайн, лучшая производительность благодаря новому чипу и усовершенствованному Wear OS. Вероятно, также будут представлены новые Pixel Buds Pro, однако официально на данный момент об этом не сообщается.

Что самое ироничное, объявление от Google о дате презентации произошло всего через день после того, как Apple анонсировала презентацию iPhone 15 на 12 сентября.

Итак, 4 октября мы узнаем все детали о новых флагманах и гаджетах от Google. А пока остается следить за новыми утечками, поскольку Google за все годы так и не научилась держать тайны по поводу будущих аппаратов.

Источник: 9to5google