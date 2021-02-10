Известны все характеристики и цена Moto G04, Moto G24 Power и Moto G34 5G

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Интересные, но не впечатляющие

Moto G04, Moto G24 Power и Moto G34 5G еще не представлены официально. Однако эти будущие бюджетные телефоны Motorola уже появились на сайте одного из ритейлеров.

Согласно объявлению, Moto G04 будет оснащен 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Он будет оснащен процессором Unisoc T606, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Он будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Для фотосъемки у него будет 5-мегапиксельная фронтальная камера и 16-мегапиксельная одинарная задняя камера. У него будет сканер отпечатков пальцев на боковой грани и будет работать под управлением Android 14 с My UX. Его размеры 163,49 x 74,53 x 7,99 мм, а вес 180 г.

Цена G34, вероятно, будет составлять 129 евро (~$140) за единственный вариант 4 ГБ+64 ГБ. Он может быть доступен в таких цветах как оранжевый, зеленый, синий и черный.

Что касается Moto G24 Power, то у него будет 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1612 x 720 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Процессор Helio G85, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. В нем будет установлен большой аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 30 Вт. Устройство будет оснащено 8-мегапиксельной фронтальной камерой, а также двойной задней камерой с 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельной макро. Ожидается, что он получит одно обновление ОС и три года обновления безопасности. Его размеры 163,49 x 74,53 x 8,99 мм, а вес 196 г.

По слухам, Moto G24 Power будет стоить 179 евро (~$195) за единственный вариант 8 ГБ+256 ГБ. Он будет доступен в темно-синем и серебристом цветах.

Наконец Moto G34 5G оснащен 6,5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 695, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Он будет оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 20 Вт. С точки зрения фотосъемки G34 предложит 16-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную заднюю камеру с 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным макрообъективом. Как и другие, у него будет сканер отпечатков пальцев на боковой грани, работать на Android 14 с интерфейсом My UX и, как ожидается, будет получать обновление безопасности в течение трех лет. Его размеры 162,7 x 74,53 x 7,99 мм и весят 180 граммов.

Цена G34 5G, вероятно, составит 189 евро (~206 долларов США) за единственный вариант 4 ГБ+128 ГБ. Он будет доступен в черном, темно-синем и светло-голубом цветах.

Источник: mobiili﻿.fi