Выпущен бюджетный 12-дюймовый планшет OSCAL Pad 100 с искусственным интеллектом

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Развивающаяся китайская компания OSCAL показала новый планшет с большим экраном и фишками AI, упрощающими повседневное использование. Устройство может похвастаться продвинутыми техническими характеристиками и оптимизированным программным обеспечением с возможностями ИИ. Среди которых – полезные инструменты для редактирования фото.

Экран 2K, батарея на 9000 мАч, до 36 ГБ ОЗУ и 2 ТБ ПЗУ – главные плюсы OSCAL Pad 100

Планшет оснащен 12-дюймовым 2K-экраном, рабочая площадь которого составляет 84.9%. Он использует 16,7 миллиона цветов и поддерживает режим защиты зрения от синего излучения. Умная функция AI Smart Brightness Adjustment настраивает яркость дисплея в соответствии с внешним освещением.

В качестве процессора в OSCAL Pad 100 заявлен Unisoc Tiger T615. Максимальный объем оперативной памяти – 36 ГБ. Первоначально устройство предлагает 12 ГБ+ и есть возможность виртуального расширения на 24 ГБ. Внутренний накопитель на 256 ГБ, поддерживается карта памяти до 2 ТБ. Предустановлен офисный пакет WPS Office.

Два стереодинамика Smart-K издают потрясающий звук. Сертификация Widevine L1 обеспечивает высокое качество видео при просмотре на платформах Netflix и Amazon Prime. Операционная система Android 15 предлагает улучшенные стандарты безопасности и конфиденциальности. Можно клонировать приложения, разделять экран, автоматически подключать Bluetooth.

Основная камера разрешением 16 Мп, фронтальная – на 8 Мп. Инструмент Magic Eraser удаляет лишние объекты с фото, Sky Replacement изменяет небо, Portrait Blur выделяет нужные элементы. Есть и другие полезные улучшения для изображений.

Емкость аккумулятора OSCAL Pad 100 составляет 9000 мАч, что обеспечивает день работы при активном использовании. Реверсивная зарядка на 5 Вт подпитывает мелкие гаджеты. В комплекте предлагается стилус. Также можно приобрести полноразмерную клавиатуру и мышь, чтобы сделать из планшета функциональный ноутбук.

Мировой запуск OSCAL Pad 100 состоялся 17 февраля. В честь этого события планшет предлагается по акционной цене – $159.99 вместо $319.98. Для первых двухсот покупателей предусмотрена бесплатная Bluetooth-клавиатура.

Покупку совершайте у официального продавца, воспользовавшись этой ссылкой . Акция продлится до 23 февраля. Успейте выгодно обзавестись качественным планшетом.