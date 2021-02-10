Выпущен OnePlus 11 Jupiter Rock с уникальным дизайном и материалами корпуса

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Представлен смартфон, что очень заинтересует любителей уникальных устройств

OnePlus только что выпустила новую специальную модель для своего последнего флагманского смартфона. Устройство, о котором идет речь, получило название OnePlus 11 Jupiter Rock Edition и имеет уникальный дизайн, вдохновленный газовым гигантом нашей Солнечной системы.

Jupiter Rock Edition выделяется своим объемным микрокристаллическим каменным материалом. Это первый раз, когда бренд использует схожую технологию в своем смартфоне. Использование натуральной текстуры обеспечивает уникальный тактильный опыт, отличный от обычных стеклянных или металлических задних крышек.

Что касается технических характеристик, то они такие же, как у обычной модели: Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, который сочетается с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней памяти. Большой аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой SuperVOOC мощностью 100 Вт.

Набор камер на флагманском уровне: 50 Мп основной модуль IMX 890 с OIS, 32-мегапиксельным телеобъективом и сверхширокоугольный модуль на 48 Мп. Подробнее вы можете прочитать в нашей статье об оригинальном OnePlus 11 .

Что касается цены, несмотря на сложность производства и уникальность, то за версию 16/512 ГБ будут просить 710$. Она не отличается от обычной версии со стеклом. Но как обычно есть нюанс, эта модель с ограниченным тиражом для рынка Китая. Даже внутри страны перекупы сделают свое дело и поднимут цены.

Конечно, любители чего-то необычного будут согласны переплатить за такое устройство и заказать его из Китая на глобальной прошивке. Пишите в комментариях как вам облик новинки и купили бы вы себе такой смартфон?

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Источник: oneplus