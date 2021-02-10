Выводы года: лучшие смартфоны до 10000 за 2023 год. Motorola, Redmi, Samsung, что выбрать?

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Лучшее, что вы можете выбрать!

Современные смартфоны являются неотъемлемой частью нашей жизни, и, пожалуй, каждый хочет выбрать самое лучшее устройство. Сегодня, в канун Рождества, специально для вас мы выбрали лучшие модели года до 10 000 грн.

Конечно, такой бюджет не обойдется без компромиссов, но эти смартфоны вас удивят и смогут радовать долгие годы.

Motorola Moto G84

Moto G84﻿﻿

Среднебюджетные смартфоны всегда были сильной стороной компании Motorola и Moto G84 не исключение, он радует своих владельцев отличным сбалансированным процессором Qualcomm Snapdragon 695 5G, который хотя и не является гуру производительности, но хорошо себя показывает в повседневных задачах и даже в играх на ряде ”, или даже лучше сказать самым чистым среди всех Android. Moto G84 имеет только один вариант, но действительно "богатый" - 12/256 ГБ.

У Motorola Moto G84 установлен 6,5-дюймовый pOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиковая яркость может достигать 1300 нит, что также является крутым показателем среди других. Кроме этого, в настройках имеется параметр Flicker prevention, который должен уменьшать мерцание экрана.

Смартфон оснастили емким аккумулятором в 5000 мАч и зарядку в 30 Вт.

Камера Moto G84 вмещает в себя два сенсора: главный – широкоугольный сенсор Samsung ISOCELL S5KGN9 с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией на 50 Мп, дополнительный – сверхшироугольный также от Samsung. Фотографии и видео получаются неплохие.

Motorola Moto G84 является отличным вариантом, когда вам нужен надежный друг, выделяющийся среди других.

Сочный дизайн Motorola Moto G84 ﻿﻿﻿﻿﻿﻿Оценки Камеры: 7/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 8/10 Автономность: 10/10 Скорость зарядки: 9/10 ﻿ Плюсы + OLED-экран с частотой обновления 120 Гц + Большой объем памяти память 12/256 ГБ + Отличная автономность + Уникальный дизайн + Чистый Android ﻿﻿﻿﻿﻿ Минусы - Нет влагозащиты - Не самая лучшая камера - Задняя крышка собирает грязь. 12/256 Гб від 8 990 грн

Poco X5 Pro

Poco X5 Pro﻿﻿﻿

Poco X5 Pro – мечта игромана, наркотик для фанатов. Смартфон привлекает большое внимание из-за своих невероятных характеристик, он получил 6,67″ AMOLED-дисплей 120 Гц, современный дизайн и уже легендарный Qualcomm Snapdragon 778G 5G.

Смартфон действительно стоит внимания, он имеет все необходимое и даже больше для современного и комфортного использования.

Устройство оснащено батареей на 5000 мАч, что обеспечивает погружение в игровой процесс без подзарядки. А зарядка для вас не будет проблемой, ведь смартфон питается от 67-ваттной зарядки (от 0 до 100% примерно за 40-45 мин). Реализовали даже реверсивную зарядку в 5 Вт.

Камеры никогда не были сильной стороной смартфонов от Poco, но кое-что они все-таки умеют. Poco X5 Pro имеет тройную основную камеру. Во главе стоит 108-мегапиксельный модуль, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и макро на 2 Мп.

Смартфон – современный игровой минимум для комфортного игрового процесса на максимальных настройках. Он показывает не только хорошие результаты в играх, но и в тесте автономности, потому отлично подойдет людям, которым нужен мощный смартфон.

МОДЕЛЬ ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ Poco X5 Pro Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 7/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Неплохие камеры

+ Есть аудиоджек

+ Отличная автономность

+ Доступная цена

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Минусы

- Полностью пластиковый корпус

﻿- Нет записи видео в 4K с 60 fps

﻿﻿﻿- Всего 6 ГБ ОЗУ в базовой версии 6/128 - від 9 189 грн 8/256 - від 10 849 грн

Tecno Camon 20 Pro

Tecno Camon 20 Pro﻿

Tecno Camon 20 Pro – амбициозный смартфон от бренда с большим будущим, или нет? Если вы ищете что-то необычное и пока на нашем рынке экзотическое, этот вариант для вас!

Смартфон оснастили мощно! Главной фишкой является 6.67” AMOLED-дисплей с поддержкой 120 Гц, стабильным и популярным Helio G99 и отличным дизайном.

В качестве основного материала корпуса использовалось стекло, а боковые грани – пластик. Дизайн очень интересен и современен, но следует помнить, что смартфон достаточно велик.

Процессор, как уже упоминалось, Helio G99. В тесте Antutu мы видим стандартные для этого чипсета 400 000 баллов производительность комфортна для большинства задач.

Основная камера – 64 Мп сенсор Quad Bayer с диафрагмой f/1.7 и фазовым автофокусом. Сенсор отличается повышенной светочувствительностью и во многих случаях дает хорошие для недорогого смартфона результаты. Две оставшиеся на задней стороне камеры - это датчик глубины и AI-модуль с разрешением 0.08 МП. Камера выглядит эффектно и является изюминкой телефона.

Смартфон имеет отличные возможности за умеренные деньги, камера с возможностями ИИ действительно порадует будущего владельца, а дизайн поразит даже самых требовательных.

Интересный смарфтон интересного бренда Tecno Camon 20 Pro ﻿﻿Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 ﻿ Плюсы + Прекрасный AMOLED-дисплей + Хорошая основная камера + Задняя крышка изготовлена из стекла или пластика под кожу ﻿﻿﻿﻿﻿ Минусы - зарядка всего 33 Вт - Специфический дизайн

8/256 ГБ від 8 616 грн

realme 11 4G

realme 11 4G﻿﻿

realme 11 доступны передовые технологии и отличный дизайн. Смартфон выглядит компактным среди конкурентов.

Смартфон получил экран диагональю 6.4 дюйма. Это SuperAMOLED с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, защищенный Corning Gorilla Glass 5.

За производительность realme 11 отвечают хорошо зарекомендовавший себя чипсет MediaTek Helio G99. MediaTek Helio G99 по-прежнему остается лучшим процессором в своем ценовом сегменте.

108 МП сенсор основной камеры – это, пожалуй, главное обновление 11-й версии. Важно не только разрешение модуля, но и работа алгоритмов, которая была в очередной раз улучшена. Вторая камера – это монохромная камера, помогающая с усилением резкости и в целом улучшением качества фото.

Батарея 5000 мАч плюс энергоэффективный чипсет дают хорошее время автономной работы.

Смартфон выделяется интересным дизайном в относительно компактном корпусе, имеет много своих фишек и отличную камеру.

Красавец за небольшие деньги realme 11 4g ﻿﻿Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 7/10 Экран: 8/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 9/10 ﻿ Плюсы + Прекрасный AMOLED-дисплей + Хорошая основная камера на 208 Мп + Относительно компактный + Имеющийся разъем 3.5 мм mini-jack + Стабильный MediaTek Helio G99 ﻿﻿﻿﻿﻿ Минусы - частота обновления всего 90 Гц - Неудобное расположение фронтальной камеры

8/256 GB від 8 099 грн

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro 5G﻿

Полнота характеристик снова является одним из преимуществ аппарата: аудио разъем, ИК-передатчик, Bluetooth 5.2, NFC и поддержка Widevine DRM L1.

Смартфон имеет все. что необходимо и это все подкрепляется великолепным 6.67-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц, мощным процессором MediaTek Dimensity 1080, батареей 5000 мАч и зарядкой 67 Вт.

Три камеры на задней панели свидетельствуют о фотографической универсальности, хотя, как всегда, внимание следует сосредоточить на основной камере, имеющей 50 МП, сенсоре Sony IMX766. Фотографии получаются великолепные, и по возможностям он наряду с Realme 11 является лучшим представителем этого топа. Вторая камера – 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а третья – как всегда не очень полезная 2-мегапиксельная макрокамера.

Redmi Note 12 Pro 5G – великолепный сбалансированный смартфон для всех.

Лучшая камера Redmi Note 12 Pro 5G Оценки Камеры: 9/10 Производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 10/10﻿ ﻿ Плюсы + Лучшая основная камера среди конкурентов (Sony IMX 766) + Мощный Dimencity 1080 + Быстрая зарядка 67 Вт Минусы

- Базовая версия предлагает всего 6 Гб ОЗУ - Средняя селфи камера - Видео в 4К без стабилизации - Средняя селфи камера 6/128 Гб від 9 835 грн 8/128 Гб від 10 699 грн 8/256 Гб від 11 300 грн

Samsung Galaxy A24

Galaxy А24﻿﻿

Флагманский дизайн + сбалансированные характеристики = популярный смартфон! Рецепт успеха компания давно знает.

Каждый год компания Samsung подбрасывает новые фишки в свою среднюю линейку устройств, в этом году смартфон получил новый дизайн, хороший дисплей и много интересного.

SuperAmoled-матрица на 6.5” обеспечивает отличный опыт использования. Смартфон поддерживает частоту обновления 90 Гц, но больше удивляет пиковая яркость, которая находится на уровне 1000 нит, для Samsung это большой шаг.

Samsung Galaxy А24 оснащен процессором MediaTek Helio G99, вы уже слышали о нем выше и данный процессор действительно великолепен.

Смартфон имеет основную камеру на 50 МП, 5 МП – ультра широкоугольный объектив и 2 МП объектив для макро фотографий. Galaxy А24 делает отличные фотографии в стиле Samsung с насыщенными цветами и отличной резкостью.

Смартфон следует выбрать людям, не желающим покупать китайские смартфоны, а также тем, кому нравится оболочка One UI.