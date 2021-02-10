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Утечка цен на Pixel 8 и 8 Pro: смешанные чувства для пользователей

25.09.2023 38 0

да за что

 

Появилась информация о возможных ценах на будущие флагманы Google – Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Из утечки следует, что одна из новинок будет стоить дороже.

 

Утечка цен на Pixel 8 и 8 Pro: смешанные чувства для пользователей – фото 1

 

По утечке, Pixel 8 будет стоить $699, что на $100 дороже текущего Pixel 7. Pixel 8 Pro останется в цене $899, как и Pixel 7 Pro.

 

Повышение стоимости, по-моему, станет отрицательным для продаж новых смартфонов Google. Не думаю, что лучшее время для повышения цен, когда твой смартфон остался на том же самом сенсоре камеры, на нелучшем приросте мощности с Tensor G3 и тп.

 

Утечка цен на Pixel 8 и 8 Pro: смешанные чувства для пользователей – фото 2

 

Однако маркетологам Google виднее, и надеемся, что это не сильно ударит по продажам смартфонов.

 

Источник - phonearena

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 25.09.2023
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Утечка цен на Pixel 8 и 8 Pro: смешанные чувства для пользователей