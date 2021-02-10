Утечка дизайна и ключевых характеристик Honor 90 GT, новый топ?

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Что может быть лучше...

Уже известно, что Honor 90 GT появится где-то в этом месяце и все уже ждут скорого его появления. И недавно, благодаря новой утечке на Weibo, мы узнали, как будет выглядеть будущая новинка.

Honor 90 GT показывает дизайн с плоской рамкой и двойной камерой. Боковая рамка, как говорится, имеет пластиковую конструкцию, в то время как задняя панель, напоминающая кожу и две контрастные полосы.

Ожидается, что Honor 90 GT будет оснащен 50-Мп основной камерой с OIS наряду с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативной памяти и 100 Вт проводной быстрой зарядкой.

Вероятно, Honor 90 GT выйдет на рынок вместе с Honor X50 GT, который станет преемником прошлогоднего X40 GT.

Источник: sparrowsnews