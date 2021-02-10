Утечка дизайна и ключевых характеристик Honor 90 GT, новый топ?
11.12.2023 93 0
Что может быть лучше...
Уже известно, что Honor 90 GT появится где-то в этом месяце и все уже ждут скорого его появления. И недавно, благодаря новой утечке на Weibo, мы узнали, как будет выглядеть будущая новинка.
Honor 90 GT показывает дизайн с плоской рамкой и двойной камерой. Боковая рамка, как говорится, имеет пластиковую конструкцию, в то время как задняя панель, напоминающая кожу и две контрастные полосы.
Ожидается, что Honor 90 GT будет оснащен 50-Мп основной камерой с OIS наряду с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативной памяти и 100 Вт проводной быстрой зарядкой.
Вероятно, Honor 90 GT выйдет на рынок вместе с Honor X50 GT, который станет преемником прошлогоднего X40 GT.
Источник: sparrowsnews
Дата публикации: 11.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
Последние ролики на YouTube