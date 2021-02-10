Утечка маркетинговых материалов Samsung Galaxy S24 раскрывает новые возможности серии

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7 лет обновлений и ИИ

За несколько дней до официальной презентации линейки Samsung Galaxy S24 в сеть попали маркетинговые материалы, раскрывающие некоторые ключевые новые возможности устройств.

В частности, Samsung будет обещать 7 лет обновлений программного обеспечения не только для системы безопасности, но и новых функций и версий Android – так же как в Pixel 8, потому что теперь это правило в одном из штатов США, а корейцам очень важен рынок США.

Также компания акцентирует внимание на искусственном интеллекте под названием Galaxy AI. С помощью AI пользователи смогут изменять объекты на фото – перемещать, вращать, удалять. Эти функции будут бесплатны до 2025 года.

Кроме того, подтверждены детали камер смартфонов: 200 Мп широкоугольная на Ultra, 50 Мп на обычной S24. Также присутствует телефото с 3х и 5х оптическим увеличением - но компания говорит, что качество фото такое, как будто установили х10 зум.

Источник - ah