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  • Vivo готовится к запуску новых смарт-часов Vivo Watch 3 на базе BlueOS: появилось официальное видео

Vivo готовится к запуску новых смарт-часов Vivo Watch 3 на базе BlueOS: появилось официальное видео

06.11.2023 150 0

Непревзойденный дизайн

Компания Vivo поделилась видео-тизером Vivo Watch 3 на своем официальном аккаунте в Weibo . В тизере подчеркивается дизайн новых смарт-часов. Vivo Watch 3 обладает большим 3D-изогнутым стеклом над дисплеем, которое также сочетается с цифровой заводной коронкой из нержавеющей стали. Этот тизер предлагает нам взглянуть на новый дизайн съемного ремешка.

vivo

Кроме того, в нижней части часов размещены датчики мониторинга состояния здоровья. Ожидается, что устройство будет работать под управлением операционной системы BlueOS. Это программное обеспечение позволит использовать такие функции, как автомобильные ключи NFC, управление камерой и другие основные функции. Примечательно, что Vivo Watch 3, вероятно, будет предлагать разные спортивные режимы и будет иметь водонепроницаемую защиту для защиты.

Тизерный видеотрейлер обещает, что новый Vivo Watch 3 будет работать до 16 дней без подзарядки. Если это правда, то новые смарт-часы предложат достаточно впечатляющее время автономной работы по сравнению с конкурентами. Часы Watch 3 также будут иметь поддержку eSIM-карт.

Источник: thetechoutlook

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 06.11.2023
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Vivo готовится к запуску новых смарт-часов Vivo Watch 3 на базе BlueOS: появилось официальное видео